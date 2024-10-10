Рим, 10 октября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов пойти на прекращение огня при условии, что Украина получит гарантии со стороны США. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Офис президента Украины

«Он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», — утверждают авторы материала.

В статье газеты говорится, что Зеленского сподвигнут прекратить огонь гарантии безопасности со стороны США по модели Филиппин, Южной Кореи и Японии, а также ускоренный процесс вступления Украины в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал сигналы от Киева о готовности прекратить огонь. Песков отметил, что в западных СМИ много рассуждений на эту тему.

9 октября агентство Bloomberg писало, что Зеленский может смягчить позицию в отношении условий завершения конфликта. По данным издания, сейчас Зеленский проявляет больше гибкости в вопросе переговоров с Россией, при этом публично настаивая на неизменности своего плана. Однако ослабление поддержки со стороны Запада и приближение зимы вынудили украинские власти искать всевозможные варианты.

Страны — союзники Украины принялись оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы Киев вступил в переговоры по урегулированию конфликта, написала 4 октября испанская газета El Pais. По мнению авторов, на это указывает смена позиции западных государств, снижение поддержки украинского политика во время его визита в США.

5 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на основе уже зафиксированных договоренностей. По его словам, эти договоренности были достигнуты в Стамбуле.

В июне российский лидер на встрече с руководством МИД называл условия мирных переговоров с Украиной. В их числе вывод Вооруженных сил Украины из российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. В Киеве российский мирный план отвергли.