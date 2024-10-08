Вашингтон, 9 октября, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может смягчить позицию в отношении условий завершения конфликта. К этому мнению склоняются союзники Украины, сообщило 8 октября агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По данным издания, сейчас Зеленский проявляет больше гибкости в вопросе переговоров с Россией, при этом публично настаивая на неизменности своего плана. Однако ослабление поддержки со стороны Запада и приближение зимы вынудили украинские власти искать всевозможные варианты.

В статье говорится, что союзники давят на Украину, требуя конкретного плана завершения конфликта. Противостояние в зоне боевых действий, исход президентских выборов в США, а также ограниченность бюджетных средств на Западе побуждают их к возможности завершения конфликта путём переговоров, отметили в агентстве.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что, если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Путин при этом исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для РФ.

Страны — союзники Украины принялись оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы Киев вступил в переговоры по урегулированию конфликта, написала 4 октября испанская газета El Pais. По мнению авторов, на это указывает смена позиции западных государств, снижение поддержки украинского политика во время его визита в США. Мирные переговоры необходимо проводить как можно скорее, поскольку Запад якобы не поддержал «план победы» главы киевского режима. Кроме того, украинского политика регулярно унижал в своих публичных выступлениях экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, отметили в издании.