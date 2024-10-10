Хельсинки, 10 октября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии разместило на сайте Европарламента петицию за открытие границы с Россией.

IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Закрытие сухопутной части границы негативно сказывается на условиях жизни жителей регионов, граничащих с РФ, и может нанести ущерб экономике этих регионов, сказано в обращении.

«Это решение оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи с Российской Федерацией, поскольку законным резидентам Финляндии стало трудно ездить в Россию», — сказано также в тексте петиции.

Заявитель призвал Еврокомиссию обязать правительство Финляндии отменить свои предположительно незаконные решения о закрытии границы, поскольку эти решения нарушили права граждан Финляндии, РФ и потенциальных просителей убежища в Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией. Они объяснили своё решение тем, что через РФ в Финляндию якобы проникают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. В июле 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что вопрос об открытии КПП на границе с РФ пока не актуален.

В апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО. В декабре того же года власти республики подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, Вашингтон получил доступ к 15 финским военным базам. Президент России Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в НАТО, назвал это абсолютно бессмысленным шагом. Он напомнил, что у России с республикой были почти идеальные отношения, а теперь на её границе будут размещены российские войска.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии. Москва учтёт рост антироссийских настроений в республике, подчеркнул он.

Экономический и политический разрыв с Россией продолжает погружать Финляндию в упадок, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко. Признаки этого упадка разнообразны и многочисленны, от запустения, в которое повергнуты юго-восточные регионы страны, до неспособности одного из финских зоопарков прокормить редких животных, указал автор.