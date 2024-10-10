Санкт-Петербург, 10 октября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург, где проходит Международный газовый форум, для переговоров и соглашения по газоснабжению Венгрии, сообщил он в соцсетях 10 октября.

Tomas Tkacik/Global Look Press Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

«Безопасность энергоснабжения — это не идеологический, а физический вопрос! Так что путь на Санкт-Петербург: важные переговоры и соглашение для безопасного и конкурентного венгерского газоснабжения», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Киеве сообщили, что договор с Москвой о транзите российского газа через территорию Украины после завершения срока его действия в конце 2024 года не будет продлён. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк 30 августа заявил, что Киев с 10 января 2025 года прекращает транзит в ЕС российского газа и нефти.

8 октября Сийярто заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на Венгрию, поскольку теперь поставки будут осуществляться через газопровод «Турецкий поток».

Киев отказом от транзита газа в Европу захотел унизить Россию и заставить её пойти на невыгодные переговоры. Таким мнением поделился директор Института нового общества экономист Василий Колташов.