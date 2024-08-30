Киев, 30 августа, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Украина намерена прекратить транзит газа и нефти из России в Евросоюз (ЕС) с 1 января 2025 года, заявил глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Elena Mayorova/Global Look Press

«С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод «Дружба», через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть», — приводит его слова издание «Страна. ua».

Подоляк также добавил, что в случае, если какая-либо из стран посчитает необходимым получать газ из Казахстана или Азербайджана, Киев будет готов принять участие в транзите.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Украины не планирует продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года.

При этом глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа в эфире телеканала «Рада» признал готовность Украины продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года. По его словам, основные потребители российского газа — Австрия и Словакия взяли на себя обязательства по полному прекращению его импорта.

Москва не зависит от европейских покупателей газа, заявил в феврале президент РФ Владимир Путин. Он посоветовал европейским странам самостоятельно решить, заинтересованы ли они в приобретении российского газа или нет. Россия использует другие маршруты, также идёт работа над собственной газификацией, подчеркнул российский лидер.

Транзитный контракт между Россией и Украиной был заключен в 2019 году, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Газ транзитом через Украину получают государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.