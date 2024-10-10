Москва, 10 октября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Правительство ввело единый образец получения справки об участии в спецоперации, следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина.

Евгений Биятов/РИА Новости

Новую справку можно будет получить с 1 ноября 2024 года.

«До сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации», — говорится в опубликованном на сайте правительства комментарии к постановлению.

Нововведение, пояснили в правительстве, предоставляет возможность получения справки единого образца для участника спецоперации и его родственников, с помощью которой они смогут получить меры соцподдержки.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия гордится героями спецоперации и делает всё для того, чтобы их поддержать.

2 сентября глава государства назвал поддержку всеми россиянами участников спецоперации залогом будущих побед. Путин уточнил, что это также является основой для единства российского общества.

В конце июля Путин подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников СВО, подписавших контракт с Минобороны. Право на выплату получили россияне и иностранцы, которые заключат контракт с Министерством обороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года на срок один год и более для участия в спецоперации.