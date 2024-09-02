Кызыл, 2 сентября, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Поддержка участников спецоперации является залогом будущих побед. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» у учеников школы №20 им. Героев Отечества в Кызыле.

Софья Сандурская/POOL/ТАСС

В ходе беседы школьники спросили главу государства, чем они могут помочь участникам спецоперации.

«Ваш настрой внутренний, это и есть самая важная помощь и поддержка, потому что это основа, такое отношение к тому, что происходит, это основа единства российского общества, а это база для всех наших побед», — ответил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. Президент указал на то, что новая школа впечатляет, так как является современной и соответствует всем российским стандартам.

В ходе урока глава государства отметил, что Киев провокацией украинских формирований в Курской области пытался остановить наступление армии России в Донбассе, и это ему не удалось. Российский лидер также подчеркнул, что российские военные сейчас ставят под свой контроль территории в зоне проведения СВО квадратными километрами.

В конце июля Путин подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников спецоперации, которые подписали контракт с Минобороны. Право на выплату получили россияне и иностранцы, которые заключат контракт с Министерством обороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года на срок один год и более для участия в СВО.

Позднее в Чувашии, Пермском и Красноярском краях, а также в ряде других российских регионов после рекомендации президента России увеличили единоразовую выплату военным, подписавшим контракт с Минобороны с 1 августа.