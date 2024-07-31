Москва, 31 июля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников специальной военной операции, подписывавших контракт с Министерством обороны. Текст документа опубликован на сайте правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Согласно указу, право на выплату получили граждане России и иностранцы, которые заключат контракт с Министерством обороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года на сроком один год и более для выполнения задач в зоне спецоперации.

При этом в документе отмечается, что выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с ИА Регнум отметил, что новая выплата является необходимой и важной мерой поддержки участников спецоперации.

В свою очередь политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что эта мера является логическим продолжением и развитием политики президента России на поддержку участников спецоперации и их семей. Она справедливо выравнивает стартовые условия для добровольцев.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о установлении новой выплаты связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО.