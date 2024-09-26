Вашингтон, 26 сентября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Около 30 стран из 193 членов Организации Объединённых Наций (ООН) поддержали декларацию G7 по восстановлению Украины, сообщила 25 сентября пресс-служба Белого дома.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Подписание документа с участием президента США Джо Байдена состоится в одном из отелей Нью-Йорка. Таким образом, совместная декларация подтверждает предшествующие заявления «Большой семёрки» о поддержке Киева, включая военную, гуманитарную и бюджетную помощь.

«Декларация подтверждает стремление США и ЕС сохранять замороженными активы России до тех пор, пока не будет заплачено за ущерб, нанесённый Украине», — сказано в сообщении Белого дома.

Также отмечается, что до конца года будет продолжаться работа по предоставлению Украине кредита в размере 50 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия выделит Киеву кредит в размере 35 млрд евро в рамках договорённостей стран G7. 30 августа глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил, что общая военная помощь Евросоюза Украине достигла отметки 43,5 млрд евро.

Ранее стало известно, что Евросоюз направит 90% доходов от замороженных активов России для помощи ВСУ.

В августе 1,4 млрд евро были выделены на военные поставки Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что это действие незаконно и для ЕС оно будет иметь юридические последствия.