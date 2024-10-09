Москва, 9 октября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало видео уничтожения ракетой «Искандер-М» дивизиона зенитного ракетного комплекса Patriot Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кадр из видео

Как видно на опубликованных в Telegram-канале оборонного ведомства кадрах, установки были размещены и замаскированы в полях в Днепропетровской области. Перед ударом «Искандера-М» украинские военные пытались сбить его, применив два противоракетного боеприпаса. Однако, как видно на кадрах, российская ракета успешно поразила радиолокационная станция «AN/MPQ-65» и кабину боевого управления «AN/MSQ-104».

Кроме того, Минобороны также показало момент, как другим ударом была поражена пусковая установка ЗРК Patriot.

Как передавало ИА Регнум, ранее министерство проинформировало об уничтожении дивизиона ЗРК Patriot. По данным оборонного ведомства, расчётом ОТРК «Искандер-М» нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК «Патриот» в районе населённого пункта Пашена Балка в Днепропетровской области.

Помимо РЛС, кабины боевого управления и пусковой установки, также был уничтожен личный состав дивизиона ЗРК, уточнили в Минобороны.

В августе Минобороны докладывало об уничтожении четырёх радиолокационных станций ЗРК Patriot, две из которых были уничтожены на территории Днепропетровской области.