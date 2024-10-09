Москва, 9 октября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Российские войска ударом «Искандер-М» уничтожили пусковую установку, кабину управления и личный состав ЗРК Patriot. Об этом 9 октября проинформировали в Министерстве обороны.

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«Расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК «Патриот» в районе населённого пункта Пашена Балка в Днепропетровской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что в результате удара уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка Patriot, а также личный состав дивизиона ЗРК.

Вместе с этим, по данным Минобороны, ещё одна установка ЗРК Patriot получила повреждения.

Как передавало ИА Регнум, в августе Минобороны докладывало об уничтожении четырёх радиолокационных станций ЗРК Patriot. Две из которых были уничтожены на территории Днепропетровской области. Тогда разведчики ВС РФ обнаружили вражеские позиции в районе населённого пункта Любимовка. По цели ракетный удар нанёс расчёт комплекса «Искандер-М».

Власти Украины не раз просили о поставках систем противовоздушной обороны, в том числе американских комплексов Patriot. В апреле глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что «за закрытыми дверями» просил у западных партнёров системы Patriot в аренду, но такая схема не получила одобрения.

15 июля глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что для защиты воздушного пространства Украины нужны 25 ЗРК Patriot.