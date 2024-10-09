Махачкала, 9 октября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Силовики задержали жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в теракте, совершённом в Дагестане в июне, сообщила 9 октября пресс-служба следственного управления СК по региону.

Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Бывшая заведующая дошкольным учреждением подозревается в растрате и служебном подлоге, сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

«По версии следствия, подозреваемая в 2014 году фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада, в результате чего допустила хищение бюджетных денежных средств путём растраты в общей сумме более 121 тыс. рублей», — отметила пресс-служба.

Речь идёт о жене Омарова, сообщили ТАСС в управлении.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня после терактов в Дагестане правоохранители задержали Омарова, получив данные, что двое его сыновей причастны к нападениям. Одного из сыновей чиновника ликвидировали силовики. На следующий день глава Дагестана Сергей Меликов снял Омарова с должности.

Омарова приговорили к 10 суткам административного ареста за мат в общественном месте, а после освобождения — вновь задержали на основании подозрений в совершении экономических преступлений.

8 июля подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявили обвинение в терроризме. Всех их отправили под стражу. 9 июля суд постановил арестовать Омарова до 5 сентября. Его обвиняют в мошенничестве и легализации незаконно добытых средств.