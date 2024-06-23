Махачкала, 23 июня, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали и допрашивают из-за возможной причастности его сыновей к терактам. Об этом 23 июня сообщил источник в силовых структурах республики.

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«Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья», — сказал он.

По данным источника, по месту жительства Омарова проводятся обыски. Сам он даёт показания в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 19 человек закрылись внутри церкви в Махачкале с целью собственной безопасности. Во время нападения боевиков были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай, а также охранник храма. По последним данным МВД Дагестана, правоохранители ликвидировали в Махачкале четверых боевиков.

При нападении террористов в Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев.

Неизвестные также обстреляли автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане, один человек ранен.

Власти Дагестана создали оперативный штаб. Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщил источник в правоохранительных органах. В регионе ввели режим контртеррористической операции.

В Кабардино-Балкарии после теракта в Дагестане 23 июня власти усилили меры безопасности. Глава региона Казбек Коков заверил, что ситуация находится на постоянном контроле.