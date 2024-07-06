Махачкала, 6 июля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали в ночь на 6 июля в его доме в селе Сергокала, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев.

Администрация Сергокалинского района Магомед Омаров

По его словам, Омарова после задержания сразу же увезли в Махачкалу.

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по подозрению в совершении экономических преступлений.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Омарова задержали и допросили из-за возможной причастности его сыновей к терактам в Дербенте и Махачкале, по месту его жительства прошли обыски. Позже стало известно, что в числе ликвидированных спецслужбами боевиков был 31-летний сын Омарова Осман. 5 июля Магомед Омаров вышел на свободу после 10 суток административного ареста.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагоги и пост ДПС. 19 человек закрылись внутри церкви в Махачкале с целью собственной безопасности. Во время нападения боевиков были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай, а также охранник храма.