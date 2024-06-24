Махачкала, 24 июня, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновья которого были в числе ликвидированных террористов в Махачкале и Дербенте, освободили от занимаемой должности. Об этом 24 июня сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов.

Администрация Дагестана Магомед Омаров

«Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная. Что касается административных мер, он освобождён от должности, исключён из партии «Единая Россия», — сказал он.

Меликов отметил, что комментировать что-либо по поводу вероятной вины Омарова в произошедшем или его возможного участия в теракте должны следственные органы, добавив, что в случае, если такое участие подтвердится, экс-глава района понесёт полную ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня главу Сергокалинского района задержали и начали допрашивать из-за возможной причастности его сыновей к терактам. По месту жительства Омарова правоохранители провели обыски. Позднее в этот же день источник в правоохранительных органах рассказал, что троих из ликвидированных спецслужбами боевиков опознали — ими оказались двое сыновей и племянник Омарова.

Глава общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев 24 июня рассказал, что в число ликвидированных силовиками в регионе террористов был боец смешанного стиля (ММА) Гаджимурад Кагиров. По его словам, личность погибшего было сложно опознать и его смогли опознать только родители.

Позднее в этот же день в региональном отделении партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» по Дагестану рассказали, что один из ликвидированных в республике боевиков до 2021 года был главой этого отделения. Отмечалось, что участник теракта также был членом партии, однако в понедельник его исключили.

Группа террористов 23 июня совершила вооружённое нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дербенте боевики убили настоятеля православного храма — 66-летнего Николая Котельникова, а также начальника отдела полиции Дагестанских Огней подполковника Мавлудина Хидирнабиева.

В Следственном комитете 24 июля сообщили, что из-за действий террористов в Махачкале и Дербенте погибли 19 человек, включая 15 правоохранителей и четырёх мирных жителей.