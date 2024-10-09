Москва, 9 октября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Власти США позволяют себе оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, так как это неотъемлемая часть американской политической культуры. Об этом заявил 9 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он напомнил, что Путин никогда не пользовался оскорбительной риторикой, в том числе в отношении руководства недружественных государств.

«По всей видимости, такой лексикон сейчас является неотъемлемой частью политической культуры американского истеблишмента, и здесь можно только выразить сожаление», — сказал представитель Кремля Telegram-каналу SHOT.

Политикам США не хватает внутреннего чувства такта, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис, критикуя своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа за якобы личные контакты с Путиным, назвала российского лидера «диктатором-убийцей».

В посольстве России в Вашингтоне слова Харрис назвали неприемлемыми и отметили, что ныне американским политикам свойственно подобное хамство. Такое поведение указывает на бессилие правящих кругов в Вашингтоне, которые хотели бы расправиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение», добавили дипломаты.

Политическая элита Запада, привыкшая к диктату над всем миром, недовольна провалами, с которыми сталкивается в последнее время. Оскорбления с её стороны в адрес Путина говорят о безысходности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.