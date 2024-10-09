Брюссель, 9 октября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение тем, что власти Венгрии «приглашают» россиян в ЕС без проведения дополнительных проверок безопасности при выдаче виз.

Christoph Soeder/Global Look Press

В ходе дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном она заявила, что безопасности Евросоюза якобы угрожает не проблема нелегальных мигрантов, о которой говорил Орбан, а подобные «приглашения» россиян.

«Как так могло выйти, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов (ЕС. — Прим. ред.)», — сказала фон дер Ляйен.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа из-за решения Венгрии смягчить требования к россиянам для получения виз ряд депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию принять жёсткие меры в отношении Будапешта, включая возможное исключение Венгрии из Шенгенской зоны. 30 июля ЕК попросила Будапешт разъяснить смягчение требований к визам для россиян.

Введение упрощённого режима для получения рабочих виз гражданами России, а также Белоруссии, не угрожает безопасности шенгенской зоны, при получении виз проводятся все необходимые проверки, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Политики из стран Северной Европы и Прибалтики, утверждающие обратное, «ослеплены» своей провоенной позицией, подчеркнул он.