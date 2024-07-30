Брюссель, 30 июля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) просит Венгрию разъяснить смягчение требований к визам для граждан России и Белоруссии. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе сообщила представитель организации Анита Хиппер.

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«Согласно нашей политике, Россия — это угроза безопасности ЕС, поэтому ЕС и его члены должны принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза и Шенгенского пространства», — отметила она, добавив, что решение Венгрии будет проверено на предмет соответствия нормам ЕС.

6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что у России нет и не было планов нападать на кого бы то ни было, в том числе и на страны Североатлантического альянса. Она также подчеркнула, что именно Запад объявил Россию прямой угрозой.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая Сирия упростила получение виз для россиян, начав выдавать им электронные визы. Необходимости ехать в посольство или консульство для получения визы нет.

12 июня в ходе пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!» глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия намерена ввести безвизовый режим с шестью государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Ранее посольство Швеции объявило о возобновлении приёма заявлений от россиян на получение виз для въезда на территорию страны.