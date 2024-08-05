Брюссель, 5 августа, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Группа законодателей в Европейском парламенте призвала Европейскую комиссию принять жёсткие меры в отношении Будапешта, включая возможное исключение Венгрии из Шенгенской зоны, из-за решения по визам для жителей России и Белоруссии, сообщило 5 августа издание Politico.

Georges Schneider/Global Look Press

«Мы призываем Европейскую комиссию принять срочные меры в отношении Венгрии», — говорится в письме, инициированном чешским законодателем Дануше Нерудовой и литовским депутатом Пятрасом Ауштрявичюсом.

Так политики опасаются, что упрощении выдачи определённых видов виз для граждан восьми стран, включая Россию, может якобы представлять собой лазейку и потенциально поставить под угрозу общее функционирование Шенгенской зоны. В этой связи депутаты предлагают ввести контроль на границах с Венгрией и отказаться от признания венгерских виз.

По данным издания, письмо собрало около 70 подписей, включая бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии.

Как сообщало 4 августа ИА Регнум, министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал страны ЕС усилить контроль на границах с Венгрией из-за решения по визам для россиян.

В конце июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал Евросоюз принять меры из-за решения Венгрии по визам для россиян. Он заявил, что новые правила въезда в ЕС могут якобы стать лазейками для шпионской деятельности.

Еврокомиссия 30 июля попросила Венгрию разъяснить смягчение требований к визам для россиян. Представитель организации Анита Хиппер заявила, что решение Венгрии будет проверено на предмет соответствия нормам ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский призвал Венгрию покинуть Евросоюз и НАТО. Он назвал политику венгерских властей антиевропейской, антиукраинской и антипольской.

Российские власти неоднократно заявляли, что у Москвы нет и не было планов нападать на кого бы то ни было, в том числе и на страны НАТО. В марте официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что именно Запад объявил Россию прямой угрозой.