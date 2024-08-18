Будапешт, 18 августа, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Введение венгерскими властями упрощённого режима для получения рабочих виз гражданами России и Белоруссии не угрожает безопасности Шенгена. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

РИА Новости / Павел Бедняков

«Включение граждан России и Белоруссии в программу «Национальная карта» не представляет никакой угрозы безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, поскольку для въезда в Венгрию и пребывания здесь эти лица по-прежнему должны пройти комплексную проверку», — приводит слова Сийярто «Газета.Ru».

При этом он подчеркнул, что заявление об обратном являются ложью. По словам Сийярто, политики Северной Европы и Балтии «ослеплены» провоенной позицией.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа из-за решения Венгрии по визам для россиян ряд депутатов в ЕП призвали Еврокомиссию принять жёсткие меры в отношении Будапешта, включая возможное исключение Венгрии из Шенгенской зоны. 30 июля ЕК попросила Будапешт разъяснить смягчение требований к визам для россиян. Представитель организации Анита Хиппер заявила, что решение Венгрии будет проверено на предмет соответствия нормам ЕС.

В пятницу, 9 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что исключение Венгрии из Шенгенской зоны может запустить процесс её выхода из ЕС, и призвал быть осторожным в подобном вопросе. Он напомнил, что среди западных стран есть и другие государства, выдающие визы гражданам России.