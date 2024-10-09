Москва, 9 октября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили ракету зенитного ракетного комплекса С-200 и 68 беспилотников ВСУ, сообщила 9 октября пресс-служба Министерства обороны.

Алексей Майшев/РИА Новости

Также 9 октября пресс-служба военного ведомства сообщила о нанесении в минувшие сутки ударов по объектам энергетики Украины, обеспечивающим ВСУ горюче-смазочными материалами.

Ранее сообщалось, что в течение ночи на 9 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников, в том числе 24 - над территорией Брянской области и 13 - над акваторией Азовского моря.

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