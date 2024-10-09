Москва, 9 октября, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и ликвидировали 47 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО РФ

В Telegram-канале ведомства уточнили, что из 47 вражеских дронов 24 беспилотника сбили над Брянской областью, 13 БПЛА — над акваторией Азовского моря. Атаку пяти дронов ВСУ отразили в Белгородской области, по два беспилотника уничтожили в Курской и Ростовской областях, один — в Краснодарском крае.

Как передавало ИА Регнум, ночью 8 октября силами российских военных были поражены 16 украинских беспилотников самолётного типа, 14 из них нейтрализовали над Белгородской областью, два — над акваторией Чёрного моря.

В ночь на 9 октября была совершена атака киевского режима на Щербиновский район Краснодарского края. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, в селе Шабельское в результате падения обломков сбитого беспилотника ВСУ в частном доме выбило стёкла, также была повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушили. Никто не пострадал.