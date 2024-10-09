Москва, 9 октября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалам. Об этом 9 октября в ходе брифинга проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по живой силы и военной техники ВСУ в 141 районе.

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