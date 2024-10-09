Москва, 9 октября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Воевавшего на стороне ВСУ американца Тревора Рида, обменянного на российского лётчика Константина Ярошенко, заочно приговорили к 14,5 года заключения в России за наёмничество. Об этом 9 октября сообщил Следственный комитет РФ.

Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости Тревор Рид

«Доказательства, собранные Следственными комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Соединённых Штатов Америки Тревору Рауди Риду. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наёмничество)», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

По данным следствия и суда, американец прибыл на Украину в июле 2023 года и вступил в ряды ВСУ в качестве наёмника. Перед отправкой на фронт, уточняет ведомство, Рид прошёл дополнительную военную подготовку и был обеспечен оружием, боеприпасами и прочим специальным снаряжением.

Прибыв на линию боевого соприкосновения Рид выполнял приказы украинских командиров и принимал непосредственное участие на стороне ВСУ в боевых действиях на территории ДНР, получая за это деньги, сообщили в СК.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — заключили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2022 года Тревора Рида, который отбывал в России девятилетний срок, после того, как напал на сотрудника столичной полиции в 2019 году, обменяли на отсидевшего более 10 лет в тюрьме в США российского лётчика Константина Ярошенко.

Самого Ярошенко арестовали в Либерии в 2010 году и экстрадировали в США. Там его осудили на 20 лет тюремного заключения, обвинив в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию страны.

В июле прошлого года появилась информация, что Тревор Рид после прибытия на родину отправился на Украину, где получил ранение.

Позже телеканал CNN сообщил о беспокойстве администрации президента США Джо Байдена из-за того, что участие Рида в боях на Украине может помешать Вашингтону добиться успеха на переговорах с Россией по обмену американцев.