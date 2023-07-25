Вашингтон, 25 июля, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Ветеран морской пехоты США в отставке Тревор Рид, освобождённый из тюрьмы в России в ходе обмена на российского лётчика Константина Ярошенко, после прибытия на родину отправился на Украину, где получил ранение. Об этом 25 июля сообщило издание The Messenger, ссылаясь на данные американских чиновников.

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Гражданин США Тревор Рид

В США точно не знают, насколько серьёзно пострадал морпех. Известно, что он около двух недель назад подорвался на мине и лечится в госпитале в Киеве.

«Мы предупреждали граждан США, которые едут на Украину, особенно с целью участия в боевых действиях, о том, что они сталкиваются со значительными рисками, в том числе вполне реальным риском захвата или гибели», — подчеркнул в беседе с журналистами один из чиновников.

Он подчеркнул, что Рид действовал не от имени правительства США. На родине также разочаровались в его поведении, так как Вашингтону ранее пришлось предпринять большие усилия, чтобы освободить отставного морпеха из российской тюрьмы.

По данным издания, Рид собирался также обратиться к прессе и рассказать, как плохо к нему относятся на Украине, но его отговорили, пообещав перевести на лечение в Германию.

Напомним, в России Рида осудили в 2019 году на девять лет. В Москве он затеял ссору с женщинами, а когда на место прибыли сотрудники полиции, начал нападать на них. По дороге в участок бывший морпех порвал одному из правоохранителей форму и ударил его напарника.

В апреле 2022 года Рида обменяли на Ярошенко, который находился в американской тюрьме с 2011 года. Обмен состоялся при посредничестве Турции.