Обменянный на лётчика Ярошенко бывший морпех США получил ранение на Украине
Messenger: бывший морпех США Рид после освобождения из тюрьмы в России получил ранение на Украине
Вашингтон, 25 июля, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Ветеран морской пехоты США в отставке Тревор Рид, освобождённый из тюрьмы в России в ходе обмена на российского лётчика Константина Ярошенко, после прибытия на родину отправился на Украину, где получил ранение. Об этом 25 июля сообщило издание The Messenger, ссылаясь на данные американских чиновников.
В США точно не знают, насколько серьёзно пострадал морпех. Известно, что он около двух недель назад подорвался на мине и лечится в госпитале в Киеве.
«Мы предупреждали граждан США, которые едут на Украину, особенно с целью участия в боевых действиях, о том, что они сталкиваются со значительными рисками, в том числе вполне реальным риском захвата или гибели», — подчеркнул в беседе с журналистами один из чиновников.
Он подчеркнул, что Рид действовал не от имени правительства США. На родине также разочаровались в его поведении, так как Вашингтону ранее пришлось предпринять большие усилия, чтобы освободить отставного морпеха из российской тюрьмы.
По данным издания, Рид собирался также обратиться к прессе и рассказать, как плохо к нему относятся на Украине, но его отговорили, пообещав перевести на лечение в Германию.
Напомним, в России Рида осудили в 2019 году на девять лет. В Москве он затеял ссору с женщинами, а когда на место прибыли сотрудники полиции, начал нападать на них. По дороге в участок бывший морпех порвал одному из правоохранителей форму и ударил его напарника.
В апреле 2022 года Рида обменяли на Ярошенко, который находился в американской тюрьме с 2011 года. Обмен состоялся при посредничестве Турции.