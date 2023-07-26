Вашингтон, 26 июля, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Участие бывшего морпеха американца Тревора Рида в боях на стороне украинской армии вызывает беспокойство у властей США, так как может навредить развитию диалога по обмену заключёнными с Россией. Об этом 25 июля сообщает телекомпания CNN.

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Анонимный чиновник пояснил телекомпании, что администрация Белого дома обеспокоена его участием в боях на Украине, так как этот факт может в перспективе негативно повлиять на переговоры с Россией, направленные на обмен заключёнными между двумя странами.

В частности, речь идёт о возвращении в США находящихся в России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, обвиняемых в шпионаже российскими властями. При этом источник подчеркнул, что решение об участии в боях на украинской стороне Рид принял самостоятельно. По мнению чиновника, учитывая этот фактор, ситуацию с Ридом нужно рассматривать отдельно от вопросов, связанных с освобождением Гершковича и Уилана. Он также пояснил, что Рид проходит лечение в американском военном госпитале в Германии, расположенном неподалеку от города Ландштуль.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ветеран морской пехоты США в отставке Тревор Рид, освобождённый из тюрьмы в России в ходе обмена на российского лётчика Константина Ярошенко, после прибытия на родину отправился на Украину, где получил ранение. Насколько серьёзно пострадал морпех, в США не знают. Известно, что Рид около двух недель назад подорвался на мине.

В России Рида осудили в 2019 году на девять лет. В Москве он затеял ссору с женщинами, а когда на место прибыли сотрудники полиции, начал нападать на них. По дороге в участок бывший морпех порвал одному из правоохранителей форму и ударил его напарника.

В апреле 2022 года Рида обменяли на Ярошенко, который находился в американской тюрьме с 2011 года. Обмен состоялся при посредничестве Турции.