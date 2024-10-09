Ярославль, 9 октября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. В прибывшем на главный железнодорожный вокзал Ярославля поезде обнаружили подозрительный предмет, напоминающий бомбу, сообщил представитель экстренных служб.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Подозрительный предмет был найден на станции в Ярославле в грузовом поезде с цистернами с топливом дня три-четыре назад», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам источника, к вагону с топливными цистернами был прикреплён подозрительный предмет с торчащими проводами, внешне напоминающий взрывное устройство малой мощности. Уточняется, что его уже отправили на экспертизу криминалистам.

«Поезд обследовали кинологи с собаками и взрывотехники. Уничтожить устройство решили на месте. Детонации не произошло. Цистерну и сам поезд не повредило», — пишет SHOT.

В публикации также указано, что устройство весило 800 г.

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