Рязань, 16 августа, 2024, 16:19 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» (РЖД) оценили ущерб от подрыва железнодорожных путей в Рязанской области, устроенного в 2023 году гражданином России и Италии Русланом Сидики (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), в 30 млн рублей, сообщили 16 августа в правоохранительных органах.

Кадр из Телеграм — канала

«Компания провела оценочную экспертизу, которая установила, что вследствие совершённого обвиняемым подрыва железнодорожного полотна, в результате чего 19 товарных вагонов сошли с рельсов, РЖД был причинён материальный ущерб на сумму порядка 30 млн рублей», — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Житель Рязани Сидики был задержан в начале декабря 2023 года. Во время допроса он признался, что 11 ноября подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км. В результате 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение.

За подрыв путей украинская разведка обещала заплатить ему 15 тыс. долларов и подданство Великобритании. Следователи отметили, что террорист обещанных денег не получил. Кроме того, он завербовался по собственной инициативе.

По словам задержанного, в феврале его отправили в Латвию на прохождение курса диверсионной подготовки. В марте Сидики вернулся в Рязанскую область.