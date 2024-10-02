Москва, 2 октября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Полиция вместе с кинологами обследовали здание Департамента образования и науки города Москвы после странного сообщения, которое пришло от 14-летнего школьника. В нём говорилось, что где-то в Москве планируется теракт, без указания точного места. Сообщение было подписано героем аниме про элитную академию детей со сверхспособностями. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из аниме Ай Сиоми — персонаж из аниме «Пси-академия»

Одна из сотрудниц департамента сообщила в полицию о послании, которое она получила в СМС.

«Передай друзьям, чтобы 1-го числа сидели дома… Ай Сиоми», — говорилось в угрозе.

Ай Сиоми — персонаж из аниме «Пси-академия» (элитная школа для детей со сверхспособностями).

Сотрудники полиции установили личность отправителя. Им оказался 14-летний ученик одной из московских школ. По его словам, это сообщение ему отправил его дядя, который перестал выходить на связь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что школу в Хамовниках пришлось эвакуировать из-за сообщения о заложенной бомбе. Приславшие на почту учебного заведения письмо с угрозами представились украинской блогершей Таисией Онацкой. Девушка стала известна после того, как её затравили на Украине за видео, в котором она во время блиц-опроса сделала выбор в пользу России.