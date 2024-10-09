Москва, 9 октября, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил «Известиям», что Россия непрерывно фиксирует и анализирует размер ущерба, который Киев и его армия нанесли в результате конфликта.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по жилому дому в Белгороде

Дипломат подчеркнул, что РФ будет искать способы компенсации потерь, но во многом это зависит от ситуации на поле боя.

По мнению Мирошника, требование материальной компенсации может стать одним из аргументов в возможных переговорах по урегулированию конфликта.

Оценкой убытков, по словам Мирошника, в первую очередь занимаются регионы, которые так или иначе затронули боевые действия. Так, в пострадавших областях уже ведутся восстановительные работы за счёт государства, работают фонды и другие механизмы. Общую сумму ущерба пока назвать трудно, но промежуточные данные есть.

В середине сентября власти Курской области говорили, что урон сельскому хозяйству из-за атак ВСУ составил 85 млрд рублей. В 2023 году власти Белгородской области заявляли, что ущерб от обстрелов региона превысил 20 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Родион Мирошник заявил, что украинские боевики, как в тире, расстреливали машины мирных жителей в Курской области, в том числе из бронетранспортёров. Дипломат добавил, что общался с несколькими женщинами, которые столкнулись с целыми группами боевиков, которые блокировали эвакуационные трассы и открывали огонь по проезжающим мимо машинам.

В результате атаки ВСУ значительные разрушения получило здание, расположенное на улице Ленина в Курске. От удара в жилом доме выбило стёкла. Сумма ущерба, по предварительным данным, составила около 5 млн рублей.