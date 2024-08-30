Курск, 30 августа, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Украинские боевики как в тире расстреливали машины мирных жителей в Курской области, в том числе из БТР. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ИА Регнум Стоять в истине, ВС РФ, Курская область

В интервью «РИА Новости» он рассказал, что общался с несколькими женщинами, которые столкнулись с целыми группами боевиков без знаков различия.

«Они блокировали эвакуационные трассы, расстреливали проезжающие мимо машины как в тире. Одна из пострадавших женщин, с которой я говорил, находится в больнице, потому что такой боевик перекрыл в одном месте трассу и расстреливал машины», — продолжил Мирошник, отметив наличие свидетельств использования Украиной танков и БТР для обстрела гражданского транспорта.

Также собраны данные о погибших людях, их фамилии и имена, даты смерти и места трагедии. Россия не остановится на этом и продолжит сбор информации, виновные не избегут ответственности. Кроме того, известно, что для совершения терактов боевики использовали технику западного производства, заключил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, укронацисты в районе Малой Локни в Курской области намеренно и цинично расстреляли в спину троих детей. Ребятам было от 10 до 12 лет, рассказал замкомандира батальона девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет. Он сравнил боевиков с фашистами, которые расстреливали мирных жителей в Великую Отечественную войну.

По словам замкомандира, они посадили троих детей на мотоцикл с коляской и показали, в каком направлении им ехать. Когда дети чуть отдалились, фашисты расстреляли их в спину. Подобные убийства мирных жителей в Курской области фиксировались неоднократно, добавил Кадет.

Бандеровцы, избивавшие и грузившие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов и признались в похищениях и насилии над людьми.