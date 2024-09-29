Курск, 29 сентября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. По предварительным оценкам, сумма ущерба имущества в результате атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в Курске составила около 5 млн рублей, сообщил 29 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов.

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Мэр Курска Игорь Куцак ранее рассказал, что в некоторых квартирах и местах общественного пользования атакованного жилого дома были выбиты окна. Никто из жителей в результате атаки не пострадал.

«Представители Фонда капитального ремонта провели замеры повреждённых окон и балконных блоков как в квартирах, так и в местах общего пользования. Окончательная оценка ущерба будет проведена после получения заключения специализированной организации о состоянии строительных конструкций и возможности капитального ремонта фасада. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 5 млн рублей, а восстановление фасада здания займет 3–4 недели», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Во всех подъездах дома, кроме одного, коммуникации уже восстановлены, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет ранее назвал атаку ВСУ на жилой дом в Курске преднамеренной. Здание получило значительные повреждения, имело место атака на мирный объект, отметили следователи. Все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения типа и вида, отмечалось также в сообщении.