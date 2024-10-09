Ростов-на-Дону, 9 октября, 2024, 05:42 — ИА Регнум. На территории Ростовской области ночью 9 октября отразили массированную воздушную атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Уничтожено 10 БПЛА самолётного типа, в том числе один — в районе Новошахтинска и девять — на юго-западе региона», — уточнил глава Ростовской области в Telegram-канале.

Он добавил, что при падении обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар. Спасатели потушили возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал о восьми сбитых над регионом вражеских дронах в течение ночи 9 октября. Пострадавших и разрушений от упавших осколков БПЛА не зафиксировали. Российские военные продолжили уничтожение вражеских беспилотников, сбив над Брянской областью ещё четыре украинских дрона.

В течение ночи 8 октября силами российских военных были поражены 16 украинских беспилотников самолётного типа, 14 из них нейтрализовали над Белгородской областью, два — над акваторией Чёрного моря.