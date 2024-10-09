Брянск, 9 октября, 2024, 03:38 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью ночью 9 октября подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили ещё четыре украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА самолётного типа. На местах работают представители оперативных и экстренных служб, добавил Богомаз и поблагодарил военнослужащих.

Ранее губернатор Брянской области сообщил о восьми сбитых над регионом вражеских дронах.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что в ночь на 9 октября была совершена атака киевского режима на Щербиновский район. В селе Шабельское в результате падения обломков сбитого беспилотника ВСУ в частном доме выбиты стёкла, повреждена газовая труба.

Киевские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по школе в Белгородской области. Дрон атаковал школу в селе Вязовое Краснояружского района. В момент удара детей в здании не было, поскольку ранее их перевели на дистанционное обучение. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.