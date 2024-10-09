Брянск, 9 октября, 2024, 03:17 — ИА Регнум. В ночь на 9 октября над территорией Брянской области средствами ПВО были уничтожены ещё шесть беспилотников украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Беспилотник

Российские военные продолжают уничтожение вражеских беспилотников в Брянской области. Всего за ночь было сбито восемь украинских дронов.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений от упавших осколков БПЛА не зафиксировано.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 7 октября над территорией пяти регионов России силами противовоздушной обороны был уничтожен 21 БПЛА ВСУ. 12 воздушных целей нейтрализовано в небе над Крымом, шесть вражеских беспилотников сбиты в Курской области и ещё по одному — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

Над Брянской областью в ночь на 9 октября был сбит второй беспилотник ВСУ самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что в ночь на 9 октября была совершена атака киевского режима на Щербиновский район. В селе Шабельское в результате падения обломков сбитого беспилотника ВСУ в частном доме выбиты стёкла, повреждена газовая труба.