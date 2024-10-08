Москва, 8 октября, 2024, 07:37 — ИА Регнум. В течение ночи силами российских военных были уничтожены 16 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 8 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских дронов, из них 14 БПЛА поразили над Белгородской областью, два — над акваторией Чёрного моря.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что в Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Колотиловка и Романовка украинские боевики выпустили 28 боеприпасов. Также было выпущено шесть беспилотников. Пострадавших и повреждений не было.

Ночью 7 октября над территорией России сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат. 12 воздушных целей нейтрализовали в небе над Республикой Крым, шесть вражеских беспилотников уничтожили в Курской области и ещё по одному — над территорией Белгородской, Брянской и Воронежской областей.