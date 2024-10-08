Щербиновский район, Краснодарский край, 9 октября, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 9 октября была совершена атака киевского режима на Щербиновский район.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По информации главы региона, в селе Шабельское в результате падения обломков сбитого беспилотника ВСУ в частном доме выбиты стёкла, повреждена газовая труба.

«В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет», — добавил Кондратьев.

На месте работают специальные и экстренные службы. Жильцам дома окажут помощь в восстановлении повреждённого имущества, заверил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, над Брянской областью в ночь на 9 октября был сбит второй беспилотник ВСУ самолётного типа. Пострадавших и разрушений от упавших обломков нет, пояснил губернатор Александр Богомаз.

Киевские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по школе в Белгородской области. Дрон атаковал школу в селе Вязовое Краснояружского района. В момент удара детей в здании не было, поскольку ранее их перевели на дистанционное обучение. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

7 октября губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале, что в Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Колотиловка и Романовка ВСУ выпустили 28 боеприпасов. Также было выпущено шесть беспилотников. Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет.