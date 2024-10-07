Симферополь, 7 октября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. В течение прошедшей ночи над территорией пяти регионов Российской Федерации силами противовоздушной обороны уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом 7 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа… Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что 12 воздушных целей нейтрализовано в небе над Республикой Крым, шесть вражеских беспилотников сбиты в Курской области и ещё по одному — над территорией Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 октября об атаке вражеского БПЛА сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что беспилотник уничтожен средствами ПВО, а в результате падения фрагментов сбитого беспилотника никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В воскресенье вечером Минобороны России сообщило об уничтожении двух вражеских беспилотников в небе над Белгородской и Брянской областями. По информации оборонного ведомства, силы ПВО нейтрализовали воздушные цели в период с 20:50 до 22:30 по местному времени (совпадает с мск).