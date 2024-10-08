Брянск, 9 октября, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Над Брянской областью в ночь на 9 октября был сбит второй беспилотник ВСУ самолётного типа. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Вражеский беспилотник был обнаружен и ликвидирован противовоздушными силами Минобороны.

По информации Богомаза, пострадавших и разрушений от упавших обломков нет.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской областью силы ПВО ночью 9 октября уничтожили украинский беспилотник.

На Украине вечером 8 октября взрыв прогремел в районе Харькова. Подробности инцидента не приводятся. Журналисты уточнили, что взрыв раздался, вероятно, за пределами города.

В течение ночи на 8 октября силами российских военных были уничтожены 16 украинских беспилотников самолётного типа: 14 БПЛА поразили над Белгородской областью, два — над акваторией Чёрного моря.