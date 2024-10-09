Бразилиа, 9 октября, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Социальная сеть Х возобновит работу в Бразилии. Соответствующее решение принял федеральный Верховный суд страны, сообщило 8 октября агентство Reuters.

Rob Sinclair Здание Федерального верховного суда Бразилии

«Судья Верховного суда Алешандри ди Мораис, который несколько месяцев вёл спор с владельцем компании Илоном Маском, дал X зеленый свет на возобновление деятельности в крупнейшей стране Латинской Америки, которое вступило в силу немедленно», — опубликовало издание решение суда.

Постановление о возобновлении работы соцсети Х в Бразилии принималось после того, как платформа поменяла свой курс и начала выполнять судебные решения, которые ранее Маск обещал не выполнять.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа Верховный суд Бразилии приостановил деятельность соцсети X в стране, а также ввёл штраф за использование платформы с помощью VPN. Это решение последовало после отказа Маска назначить юридического представителя в Бразилии. Судья предписал полную и немедленную приостановку деятельности X до тех пор, пока не будут выполнены все постановления в отношении соцсети, включая выплату штрафов в размере 18,5 млн реалов (3,28 млн долларов).

Комментируя решение бразильского суда, Маск заявил, что нападения на свободу слова беспрецедентны для XXI века. Бизнесмен назвал ди Мораиса диктатором и мошенником и пообещал рассказать о его преступлениях.

Коллегия федерального Верховного суда Бразилии единогласно поддержала решение судьи Алешандри ди Мораиса о блокировке соцсети X в стране. В состав коллегии, которая участвовала в голосовании, входили пять из 11 судей полного состава Верховного суда, в числе которых сам ди Мораис.