Бразилиа, 31 августа, 2024, 00:48 — ИА Регнум. В Бразилии Верховный суд предписал приостановить деятельность соцсети Х в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сергей Корсун © ИА Регнум Социальные сети

Решение вынес судья Алешандри ди Мораес, у которого, по информации издания, вражда с владельцем Х Илоном Маском. Отмечается, что уже было замораживание финансовых счетов Starlink в Бразилии.

На данный момент решение Верховного суда последовало за отказом Маска назначить юридического представителя в Бразилии. Ранее установленный срок для этого уже истёк.

Судья распорядился о полной и немедленной приостановке деятельности X до тех пор, пока не будут выполнены все постановления в отношении X, включая выплату штрафов в размере 18,5 млн реалов (3,28 млн долларов) и назначение законного представителя в Бразилии.

Как сообщало ИА Регнум, компания Павла Дурова, владеющая мессенджером Telegram, согласилась сотрудничать с Верховным судом Бразилии, подписав акт о присоединении к постоянной программе ВИС по борьбе с дезинформацией.

Отмечается, что ранее на подобное соглашение пошли социальная сеть Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и мессенджер WhatsApp, владельцем которых является корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, решение до 23 марта заблокировать работу мессенджера за «игнорирование бразильского законодательства» и неисполнение судебных решений было принято судьёй Федерального верховного суда Алешандри де Мораесом 18 марта. 19 марта он заявил о готовности отменить это решение, если администрация интернет-ресурса за 24 часа выполнит предписания суда.

Десятки тысяч пользователей соцсети Х (бывший Twitter) по всему миру пожаловались на сбои в работе. Информация об этом появилась 29 августа на сайте Downdetector.

Илон Маск назвал глобальный сбой в работе операционной системы Windows крупнейшим провалом в сфере информационных технологий. Комментируя сбой в работе Microsoft, предприниматель также отметил, что Х работает штатно, и опубликовал смеющийся эмодзи в ответ на сообщение одного из пользователей о том, что у Microsoft «всё поломалось».