Вашингтон, 31 августа, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Решение приостановить деятельность социальной сети Х в Бразилии является беспрецедентным. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

«Нападения на свободу слова, совершенные в 2024 году, беспрецедентны для XXI века», — прокомментировал Маск в соцсети Х.

По мнению бизнесмена, аналогичная ситуация произойдёт и в США, если на ноябрьских выборах главы государства выиграет кандидат от Демократической партии вице-президент Камала Харрис.

Маск подчеркнул, что свобода слова является основой демократии, «неизбранный» в Бразилии разрушает её в политических целях.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа Верховный суд Бразилии постановил приостановить деятельность соцсети Х в стране. Решение последовало за отказом Маска назначить юридического представителя в Бразилии. Ранее установленный срок для этого истёк. Судья предписал полную и немедленную приостановку деятельности X до тех пор, пока не будут выполнены все постановления в отношении соцсети, включая выплату штрафов в размере 18,5 млн реалов (3,28 млн долларов).

Илон Маск после задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова допустил, что ограничит поездки по миру. При этом он отметил важность свободы передвижения для продолжения инновационной деятельности. Предприниматель решил посещать лишь те государства, где свобода слова находится под конституционной защитой.