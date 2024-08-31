Вашингтон, 31 августа, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Миллиардер и предприниматель Илон Маск пообещал рассказать о преступлениях судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, который принял решение приостановить работу соцсети X в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Завтра мы начнём публиковать длинный список преступлений Алешандри ди Мораиса вместе с конкретными бразильскими законами, которые он нарушил», — написал он на странице в соцсети Х.

Помимо этого, он назвал судью диктатором и мошенником.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа Верховный суд Бразилии принял решение приостановить деятельность соцсети в стране. Такое решение последовало после отказа Маска назначить юридического представителя в Бразилии. Мораис распорядился о полной и немедленной приостановке деятельности социальной сети до тех пор, пока не будут выполнены все постановления, в том числе выплата штрафов в размере 18,5 млн реалов ($3,28 млн).

Ранее компания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова согласилась сотрудничать с Верховным судом Бразилии. Она подписала акт о присоединении к постоянной программе Высшего избирательного суда по борьбе с дезинформацией.