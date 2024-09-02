Бразилиа, 2 сентября, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Коллегия федерального Верховного суда Бразилии единогласно поддержала решение судьи Алешандри ди Мораиса о блокировке социальной сети X в стране. Об этом 2 сентября сообщает Associated Press.

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«Коллегия Верховного суда Бразилии оставила в силе решение одного из своих судей заблокировать платформу соцсети X, принадлежащую миллиардеру Илону Маску», — информирует агентство.

Отмечается, что в состав коллегии, которая участвовала в голосовании, входили пять из 11 судей полного состава Верховного суда, в числе которых сам ди Мораис.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа Верховный суд Бразилии принял решение приостановить деятельность соцсети X в стране. Такое решение последовало после отказа Маска назначить юридического представителя в Бразилии. Судья предписал полную и немедленную приостановку деятельности X до тех пор, пока не будут выполнены все постановления в отношении соцсети, включая выплату штрафов в размере 18,5 млн реалов (3,28 млн долларов).

Маск, комментируя решение бразильского суда, заявил, что нападения на свободу слова беспрецедентны для XXI века. Также он назвал ди Мораиса диктатором и мошенником и пообещал рассказать о его преступлениях.