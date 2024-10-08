Луганск, 8 октября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Представительство Президентской академии (РАНХиГС) начало свою работу в Луганской Народной Республике (ЛНР), на площадке прошёл круглый стол, посвящённый молодёжной политике, сообщил местным СМИ директор луганского представительства Константин Кучер.

Администрация Главы Луганской Народной Республики

«Сегодня мы провели круглый стол, посвящённый молодёжной политике, в ходе которого наш проректор Алексей Спирин поделился опытом академии по проведению значимых на федеральном уровне форумов и мероприятий, которые мы организуем», — сообщил Кучер.

Уточняется, что в этом мероприятии приняли участие более 30 студентов и представителей высших учебных заведений ЛНР. Также отмечается, что работа представительства РАНХиГС в республике будет вестись с целью обучения государственных служащих и депутатского корпуса.

«В течение текущего календарного года мы обучили больше 20 тыс. человек из Донбасса и Новороссии, из них примерно 7 тыс. человек — госслужащие ЛНР», — добавил Кучер.

Помимо этого, директор пообещал, что представительство будет оказывать безвозмездную поддержку студенческой молодёжи: проводить мероприятия, оказывать экспертную поддержку студенческим проектам, помогать формировать студентам грантовые заявки и так далее.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны. По его словам, новый национальный проект «Молодёжь и дети» направлен на реализацию этой идеи.

Глава государства также обратился к учителям из Донбасса, Новороссии и приграничных российских регионов, в том числе Курской, Белгородской и Брянской областей, со словами благодарности за их работу. Кроме того, Путин предложил российскому министру просвещения Сергею Кравцову продумать, какие меры необходимо предпринять для повышения культуры речи в России.