Представительство РАНХиГС начало работу на территории ЛНР
Луганск, 8 октября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Представительство Президентской академии (РАНХиГС) начало свою работу в Луганской Народной Республике (ЛНР), на площадке прошёл круглый стол, посвящённый молодёжной политике, сообщил местным СМИ директор луганского представительства Константин Кучер.
«Сегодня мы провели круглый стол, посвящённый молодёжной политике, в ходе которого наш проректор Алексей Спирин поделился опытом академии по проведению значимых на федеральном уровне форумов и мероприятий, которые мы организуем», — сообщил Кучер.
Уточняется, что в этом мероприятии приняли участие более 30 студентов и представителей высших учебных заведений ЛНР. Также отмечается, что работа представительства РАНХиГС в республике будет вестись с целью обучения государственных служащих и депутатского корпуса.
«В течение текущего календарного года мы обучили больше 20 тыс. человек из Донбасса и Новороссии, из них примерно 7 тыс. человек — госслужащие ЛНР», — добавил Кучер.
Помимо этого, директор пообещал, что представительство будет оказывать безвозмездную поддержку студенческой молодёжи: проводить мероприятия, оказывать экспертную поддержку студенческим проектам, помогать формировать студентам грантовые заявки и так далее.
Как передавало ИА Регнум, 3 октября президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны. По его словам, новый национальный проект «Молодёжь и дети» направлен на реализацию этой идеи.
Глава государства также обратился к учителям из Донбасса, Новороссии и приграничных российских регионов, в том числе Курской, Белгородской и Брянской областей, со словами благодарности за их работу. Кроме того, Путин предложил российскому министру просвещения Сергею Кравцову продумать, какие меры необходимо предпринять для повышения культуры речи в России.