Москва, 3 октября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны, заявил 3 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Разные уровни образования при всех понятных отличиях являются частью единого образовательного пространства», — заявил российский лидер.

Президент добавил, что общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети», заключается в том, чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом.

Во встрече по видеосвязи приняли участие финалисты конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года», «Первый учитель» и телешоу «Классная тема!».

Финальные этапы всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Первый учитель», «Воспитатель года России», «Директор года России» стартовали 30 сентября в Московской области. Конкурсы направлены на выявление талантливых педагогических работников системы образования, их поддержку и поощрение, повышение социального статуса педагогической профессии, распространение педагогического опыта. Учредителем выступило Минпросвещения РФ. Торжественная церемония награждения победителей состоится в Международный день учителя — 5 октября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в январе текущего года российский президент сообщил о плавном переходе на новую систему образования. Глава государства добавил, что этот процесс будет плавным и дискриминации при приёме на работу граждан с любыми дипломами не возникнет.

В марте 2023 года Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования. По его словам, её будут развивать на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов.