Москва, 3 октября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 октября в ходе встречи с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования поблагодарил учителей из Донбасса и Новороссии, а также из Курской, Брянской и Белгородской областей за их работу в непростых условиях.

Сергей Ильин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства отдельно обратился к педагогам из Донбасса и Новороссии, а также из Курской, Брянской и Белгородской областей.

«В очень непростых обстоятельствах вы делаете всё для того, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 октября Путин заявил, что российское образовательное пространство должно быть единым и отвечать целям развития страны. Он уточнил, что пространство также должно отвечать требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед Россией в целом.

Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин 7 сентября открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана. Президент РФ назвал это событие большим достижением в области укрепления наших позиций в сфере науки и образования, являющимся важнейшим фактором экономического роста страны.