Москва, 3 октября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил мипросвещения и профильным педагогам подумать о мерах, которые помогут сохранить и повысить культуру речи в стране. Эта идея было озвучена им 3 октября во время встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» и финалистами телепроекта «Классная тема».

РИА Новости

Одна из участниц мероприятия поинтересовалась мнением главы государства относительно того, как в России можно бороться со снижением культуры речи, вызванной повальной цифровизацией.

«Должен быть целый комплекс мер. Вот министр просвещения [Сергей Кравцов] — вчера мы с ним встречались на одной из площадок, в общем затрагивали эту тему. Подумайте, пожалуйста. Государство старается и немало уже сделало в этом направлении», — сказал президент.

В ходе встречи российских лидер заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны. По его словам, новый национальный проект «Молодёжь и дети» направлен на реализацию этой идеи. Глава государства также обратился к учителям из Донбасса, Новороссии и приграничных российских регионов, в том числе Курской, Белгородской и Брянской областей, со словами благодарности за их работу.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе встречи поддержал идею начать проводить «Разговоры о важном» для детей с пяти лет.