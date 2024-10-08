Москва, 8 октября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. В Москве 235-й гарнизонный военный суд продлил арест до 12 января экс-начальнику Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Соответствующее решение вынес судья Андрей Толкаченко.

Алексей Филиппов/РИА Новости Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 12 января 2025 года», —сказано в решении судья.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении Кузнецова. Официальный представитель СК Светлана Петренко проинформировала, что начальника управления кадров Минобороны заподозрили в получении взятки и арестовали.

Ранее СМИ писали, что в уголовном деле Кузнецова может появиться новый эпизод получения взятки.