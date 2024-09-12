В деле генерала Кузнецова может появиться ещё один эпизод получения взятки
Москва, 12 сентября, 2024, 08:36 — ИА Регнум. В уголовном деле экс-начальника Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может появиться новый эпизод получения взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам одного из представителей ведомства, есть основания подозревать, что генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян, подозреваемый в хищении средств у Минобороны, причастен к даче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища, при реализации которого были похищены денежные средства.
«Сейчас проводится проверка, по итогам которой в отношении Кузнецова может быть возбуждено ещё одно дело о получении взятки, а в отношении Григоряна — о даче взятки», — рассказал представитель правоохранительных органов.
Как сообщало ИА Регнум, 14 мая главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении Кузнецова. Официальный представитель СК Светлана Петренко проинформировала, что начальника управления кадров Минобороны заподозрили в получении взятки и арестовали.
11 сентября сотрудники МВД в Краснодаре задержали Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны в рамках гособоронзаказа. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят обыски дома и на работе Григоряна.