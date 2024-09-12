Москва, 12 сентября, 2024, 08:36 — ИА Регнум. В уголовном деле экс-начальника Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может появиться новый эпизод получения взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Юрий Кузнецов

По словам одного из представителей ведомства, есть основания подозревать, что генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян, подозреваемый в хищении средств у Минобороны, причастен к даче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища, при реализации которого были похищены денежные средства.

«Сейчас проводится проверка, по итогам которой в отношении Кузнецова может быть возбуждено ещё одно дело о получении взятки, а в отношении Григоряна — о даче взятки», — рассказал представитель правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении Кузнецова. Официальный представитель СК Светлана Петренко проинформировала, что начальника управления кадров Минобороны заподозрили в получении взятки и арестовали.

11 сентября сотрудники МВД в Краснодаре задержали Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны в рамках гособоронзаказа. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят обыски дома и на работе Григоряна.